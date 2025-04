Ex Palermo, Baldini “Non c’è più rispetto per la religione, inaccettabile giocare durante le feste”

L'attuale allenatore del Pescara ha sollevato una polemica riguardo al calendario nelle giornate festive

⚽️ 19 aprile - 18:38

Silvio Baldini, allenatore della magica cavalcata ai playoff di Serie C della stagione 21/22, vinti con la conseguente promozione in cadetteria. Oltre ad essere celebre per i suoi risultati sportivi, è altrettanto celebre per il suo tono veemente nelle conferenze stampa.

L'ex allenatore dei siciliani, attualmente al Pescara è intervenuto in conferenza stampa nella giornata odierna in vista del match contro il Legnago in programma nella giornata di Pasquetta, una giornata festiva per i cittadini cattolici e ciò non va assolutamente bene all'allenatore toscano:

"Ma vi sembra giusto che io a Pasqua devo viaggiare? O che a Natale altri erano in campo?”.E dove è il rispetto per la religione? La Paolini venerdì santo non ha giocato. E dove è il rispetto della famiglia se non vengono rispettate le feste.

Queste parole non sono affatto sorprendenti, infatti, Silvio Baldini è sempre stato un uomo dal profondo credo cattolico, e spesso tocca temi etici e spirituali come per esempio le sue dichiarazioni alla conferenza stampa di addio con il Palermo:

"Santa Rosalia mi ha detto di aprire gli occhi, non si può andare in A".