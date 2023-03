Di Mariano: “La nostra una gara di personalità. Pari? C’è rammarico, il mio gol…”

1-1: è questo il risultato della sfida tra Pisa e Palermo, andata in scena questo pomeriggio all'"Arena Garibaldi", valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. Un match deciso dalle reti di Di Mariano nel primo tempo e di Sibilli nel secondo, che permetto alle due compagini di dividere la posta in palio. Risultato analizzato proprio dall'attaccante rosanero, autore della rete del momentaneo 1-0, intervenuto in mixed zone.

"Ci dispiace moltissimo per come era finito il primo tempo, sicuramente meritavamo di stare 2 o 3-0 contro una squadra molto forte. Venire qui e fare una partita di personalità per noi è stato molto importante, per il nostro cammino. Ci dispiace non aver portato questa vittoria a casa, purtroppo questo è il calcio. Sibilli ha fatto un grandissimo gol, un episodio a nostro sfavore. Comunque portiamo a casa questo punto e cerchiamo di guardare avanti. Questo gol lo voglio dedicare a mia figlia Isabel".