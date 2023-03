Delio Rossi: “Frosinone in A, il Genoa quasi. Cagliari la terza? Rispondo così”

"Perché Delio Rossi non allena? Sinceramente non lo so, pure io mi pongo questa domanda. Ho ricevuto qualche offerta dall’estero che sto valutando, ma preferirei, se fosse possibile, rimanere in Italia. Vedremo in estate cosa accadrà. Ho voglia comunque di tornare in panchina". Lo ha detto Delio Rossi , intervistato ai microfoni della "Gazzetta del Sud". Fra i temi trattati dal tecnico originario di Rimini, ex fra le altre di Lazio , Palermo e Fiorentina , anche le prestazioni offerte fin qui dalle prime della classe in Serie B .

LA REGGINA -"Nell’arco di una stagione possono capitare periodi. Anche se quello della Reggina si sta rilevando più lungo di quanto si potesse ipotizzare. La B è così, l’importante è sapersi rialzare. Il passato non conta più. Un po’ mi ha sorpreso la frenata degli amaranto, ma non è ancora finita, per cui, ripeto, ci sono i margini per tornare pienamente in corsa. Fondamentale in questo rush finale sarà la condizione fisica. Chi avrà più benzina nelle gambe arriverà fino in fondo e questa sosta potrebbe, in un certo senso, tornare utile agli amaranto. Bastano comunque due-tre successi per ritrovarsi nuovamente lassù", ha concluso Rossi.