De Rossi: “Miglior partita da quando sono qui. Meglio un punto che il solito zero”

"Abbiamo giocato una partita secondo me molto buona. Forse la migliore da quando sono qui. Ci portiamo a casa un punto, meglio dei soliti zero. Restiamo fiduciosi perché giocando così qualche vittoria la faremo. La testa non è mai tanto sgombra quando sei nelle zone basse della classifica ma i miei ragazzi sanno reagire. Ci manca qualcosa ed un pizzico di fortuna che ci farebbe reagire in maniera diversa. Rete di Brunori nata dopo una disattenzione in un fallo laterale, dovrei analizzarla bene per limare gli errori. Dopo i gol di solito ci abbassiamo ed è una cosa che mi fa imbufalire. La squadra ha provato a vincerla fino all'ultimo e questo mi fa piacere".