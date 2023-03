D’Angelo: “Rigore Brunori? Bravo Nicolas a prescindere. Palermo forte, risultato ok”

Parola a D'Angelo . Il tecnico del Pisa è intervenuto in sala stampa dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Palermo al "Romeo Anconetani". Rosanero avanti nel primo tempo con Di Mariano ma con il rammarico del rigore fallito da Brunori, mentre nella ripresa ha firmato il pari Sibilli con un gran sinistro da fuori area. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro:

"Siamo una squadra che predilige più l'assist che il tiro, ma non basiamo la prestazione solo su quello. Il Palermo è forte, quindi ci sono tante cose da valutare. Di buono c'è il risultato ed anche la rinnovata consapevolezza di avere dei giocatori attaccati alla maglia. Hanno rischiato e cercato di far gol, siamo andati anche vicino alla vittoria. Rigore? Probabilmente c'era, anche se io non l'ho visto. Nicolas è un portiere forte a prescindere dai rigori che ha parato in questa stagione. Abbiamo fatto tanti punti nell'ultimo periodo, dobbiamo solo fare meglio dal punto di vista mentale. Ora abbiamo una settimana tipo prima della gara contro il Modena, cercheremo di fare meglio e di vincere".