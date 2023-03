D’Angelo: “Palermo? Grande gara, fatto meglio di noi. Mi assumo colpe”

Nella ventottesima giornata di Serie B finisce in pareggio la sfida tra Pisa e Palermo , andata in scena questo pomeriggio all'Arena Garibaldi. Decidono le reti di Di Mariano e Sibilli, con i rosanero che falliscono un calcio di rigore con Brunori al 32’. Una sfida analizzata al triplice fischio dal tecnico della compagine toscana, Luca D'Angelo, intervenuto in conferenza stampa.

"Il Palermo ha fatto meglio di noi. Noi siamo rimasti in gara, ma i rosa erano messi meglio in campo e ci hanno messo in difficoltà. Corini ha preparato la gara al meglio, noi abbiamo sbagliato dal punto di vista tecnico e devo assumermi le colpe. I ragazzi hanno poi avuto spirito d'iniziativa e hanno cercato di vincere. Il Palermo, però, ha fatto una grande partita, sia nel primo tempo che parte del secondo. Ho pensato di dare un po' di riposo ad alcuni giocatori. Ho fatto delle valutazioni tecniche e fisiche, ma abbiamo peccato dal punto vista mentale. Penso sia stato questo il problema, altrimenti non si capisce come mai abbiamo cambiato rotta negli ultimi venti minuti. Pensavo che il Palermo si sarebbe chiuso, sfruttando le ripartenze come ha fatto con Brunori e Di Mariano. Quindi avevo bisogno di giocatori non ammoniti, che potevano permettersi anche dei falli".