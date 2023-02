Cosenza, l’ex Lazio Zarate saluta i nuovi tifosi: “Un abbraccio. Ci vediamo presto”

L'ex Inter torna in Italia e proverà a trascinare il Cosenza verso la salvezza

Mauro Zarate è uno degli ultimi grandi colpi del calciomercato invernale 2022/2023 che ha coinvolto la Serie B. Dopo sei anni dall'ultima esperienza alla Fiorentina, l'argentino ex Lazio ed Inter ritorna in Italia e vestirà la maglia del Cosenza. Queste le brevi dichiarazioni del classe 1987 in un videomessaggio caricato sui social: