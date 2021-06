Cosenza, idea Boscaglia per la panchina: il presidente Guarascio sonda l’ex Palermo

Roberto Boscaglia è candidato numero uno per la panchina della Cosenza

Continuano a suonare sirene in Serie B per l'ex tecnico di Brescia e Palermo .

Il nome dell'ex coach di Trapani ed Entella, tra le tante, è finito sotto i riflettori del club calabrese. Secondo quanto riportato da Cosenzachannel, il club del presidente Guarascio pare abbia sondato il terreno, quale futuro tecnico per la panchina del club rossoblù per Roberto Boscaglia, reduce dall'esonero dello scorso campionato con il Palermo. Nei giorni scorsi lo stesso tecnico di Gela era finito tra i radar di un altro club di Serie B, la Spal infatti aveva mostrato interesse per portare in quel di Ferrara il coach siciliano. Il Palermo osserva da spettatore pagante la vicenda, sperando che quanto prima possa liberarsi del pesante ingaggio dell'ex tecnico rosanero, esonerato dalla dirigenza targata Hera Hora, a seguito dei risultati conseguiti nella prima parte della stagione del Girone C di Serie C.