Pisa, Corrado: “Tante sollecitazioni per Lucca, piace al Milan. Futuro? A giugno…”

Le parole del presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, sul futuro dell'ex bomber del Palermo Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca è l'attaccante italiano del futuro, il centravanti in forza al Pisa si sta mettendo in luce a suon di gol sia con il proprio club che in Nazionale U21. L'ex Palermo, senza dubbio il fenomeno del momento, è conteso da diversi club di Serie A e già da giugno lascerà la Toscana. Questa mattina, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è intervenuto sulle frequenze di Radio Anch'io Sport, facendo il punto sul suo attaccante.