Corini: “Valente e Verre assenti? Vi spiego. Ho provato Damiani come interno e…”

Prosegue il cammino del Palermo F.C. in Serie B , giunti alla ventiseiesima giornata di campionato. Dopo la capolista Frosinone, il prossimo ostacolo è la rivelazione SudTirol , che all'andata riuscì ad espugnare il "Renzo Barbera". Alcune novità in vista del match con gli altoatesini, perché tra i convocati non risultano Nicola Valente e Valerio Verre . Queste le dichiarazioni alla vigilia del match del "Druso" di Bolzano del tecnico rosanero Eugenio Corini :

"Out Valente e Verre? Su Valente, abbiamo lavorato fino a due giorni fa. Da un paio di giorni abbiamo capito che era meglio non rischiare e siamo ottimisti per la Ternana. Valerio ha accusato uno stato febbrile in mattinata, abbiamo capito se poteva recuperare ma la temperatura è salita e non può partire con noi. Secondo me la rosa è strutturata per andare ad affrontare comunque nel miglior dei modi la partita. Cambierà qualcosa non dal punto di vista tattico ma dal punto di vista delle caratteristiche. Valerio ha caratteristiche diverse rispetto a Saric, Segre, Broh e Damiani. Quest'ultimo l'ho provato da interno oggi, vedremo chi andrà in campo"