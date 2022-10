Corini: “Valente al posto di Elia? Ci sono anche altre opzioni. Devetak titolare…”

Il Palermo non è riuscito a sfruttare appieno il doppio turno casalingo nel campionato di Serie B, fermandosi sul pareggio contro Pisa e Cittadella. Ormai penultimo in classifica, il tecnico Eugenio Corini è chiamato a ribaltare il trend negativo dei rosanero in trasferta, usciti sempre sconfitti nell'attuale stagione ad eccezione del pareggio per 1-1 al "San Nicola" di Bari nella seconda giornata, unica occasione in cui i siciliani hanno realizzato una rete al di fuori del "Renzo Barbera". Queste le dichiarazioni del tecnico bresciano alla vigilia della trasferta allo stadio "Braglia" di Modena in programma questo sabato alle ore 14.00: