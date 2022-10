Corini: “Troppi gol subiti? Stiamo lavorando. Saric come Luperini…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Cittadella . Il match - valido per la decima giornata del campionato di Serie B - è in programma domenica alle ore 16.15 nella suggestiva cornice dello stadio Renzo Barbera. Il tecnico rosanero, Eugenio Corini , è intervenuto in conferenza stampa per presentare il delicato appuntamento in programma. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Tendenza a subire tanti gol? Bisogna valutare come sono arrivati i gol. Questo è uno spunto di miglioramento in funzione del fatto che abbiamo iniziato a concedere sempre meno. Sul campo stiamo lavorando attraverso esercitazioni e principi che possano renderci sempre più sicuri sulle giocate degli avversari. Paura per i troppi gol subiti? È un dato di fatto ma noi stiamo lavorando affinché questo avvenga sempre meno. Fisicità di Tounkara del Cittadella? È un giocatore che attacca bene la profondità ed un buon colpitore di testa. Rispetto a Gondó forse è un po più pericoloso. Noi abbiamo lavorato per capire come riuscire ad accorciare bene sulle loro manovre offensive. Saric come Luperini lo scorso anno? Può diventare in futuro una soluzione attuabile, ha le caratteristiche per poterlo fare".