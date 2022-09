Corini: “Trasformiamo la sconfitta in un percorso. L’atteggiamento non era sbagliato”

Allo stadio "Granillo" è arrivata una sconfitta umiliante per il Palermo, la seconda consecutiva in Serie B. I rosanero non sono riusciti ad impensierire la Reggina ed hanno confermato le già note lacune per quanto riguarda il reparto difensivo, nonostante gli esordi dal primo minuto di Mateju e Bettella, con quest'ultimo che ha ricevuto anche un cartellino rosso. Siciliani che dunque scivolano al tredicesimo posto. Queste le dichiarazioni del tecnico Eugenio Corini nel post partita: