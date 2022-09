Corini: “Sfruttiamo nostro tempo al meglio. Doda e Peretti non convocati? Vi spiego”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà in casa il Genoa di Blessin nel match valido per l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B . I rosanero, reduci da due passi falsi contro Ascoli e Reggina, sono intenzionati a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Eugenio Corini , ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra proiettandosi alla sfida di domani contro il Grifone.

"Il lavoro quotidiano aiuta. Abbiamo sempre partite ufficiali, non è la costruzione di un ritiro. Tutte le settimane abbiamo verifiche che valgano punti. Abbiamo la piena consapevolezza che ogni allenamento può essere utile per creare un percorso di crescita comune. Tutto il tempo che abbiamo dobbiamo sfruttarlo al meglio. Voglio vedere ogni partita dei miglioramenti che possono portare a risultati o a prestazioni che fanno capire che la strada intrapresa può avere uno sviluppo positivo. Doda e Peretti non convocati? Tendenzialmente in una rosa ci sono 22 giocatori attivi. Sulle scelte professionali non possono entrare, ma i giovani che fanno parte della rosa li allenerò con lo stesso impegno di tutti. Il calcio è strano, c'è competizione. Nello sviluppo della settimana nei dieci contro dieci è difficile fare interagire tutti. Più si è nella parte finale della settimana più lavoro con i calciatori che convocherò".