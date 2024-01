Corini: “Serve lucidità, con la Cremonese giocato a viso aperto”. Sul mercato…

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Cittadella.

Poco meno di 48 ore e sarà Cittadella-Palermo , sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio al "Tombolato" . Un impregno, il primo del 2024 per le due compagini, presentato in conferenza stampa dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"In questo momento una stabilità complessiva nei 95' minuti è difficile per chiunque tenerla. A Parma grande fase difensiva, col Pisa abbiamo sofferto la parte iniziale del secondo tempo. Con il Como abbiamo giocato bene nei 95' minuti, la squadra ha continuato a giocare dopo un grande primo tempo. Con la Cremonese partita a viso aperto, squadra più completa della categoria con il Parma. Se vuoi essere aggressivo in avanti lasci qualcosa dietro ma questa mentalità ha portato la squadra a fare tantissimi gol. Dentro le partite può succedere di tutto, noi dobbiamo essere lucidi. E' il coraggio che ti porta a mettere la testa in avanti e a volte bisogna assumersi qualche rischio. In sede di mercato bisogna capire cosa può migliorare questa squadra, quello che potremo fare lo faremo. Non approfondirò ulteriormente il tema mercato".