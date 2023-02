Corini: “Sembrava esserci il finimondo dopo il ko dell’andata. Vido e Masciangelo…”

"Sudtirol quando vinse qua sembrava fosse successo il fini mondo. Stanno dimostrando attitudine, figlia di un percorso che nasce da tempo. Negli ultimi anni hanno sempre giocato per vincere, lo scorso anno hanno totalizzato novanta punti e avevano la difesa migliore in Europa. Bisoli ha lavorato su queste basi, è una squadra brava nei contrattacchi e sulle palle inattive. Andando a rivedere questa settimana la partita dell'andata posso dire che in tante situazioni avremmo potuto spostare l'inerzia dalla nostra parte. La falsa riga tattica del match sarà simile a quella dell'andata. Se fossimo stati al completo avrei pensato strategicamente anche alla prossima partita. Dopo Bolzano la riflessione sul recupero di alcuni elementi sarà fondamentale. Tendenzialmente ho scelte obbligate vista l'assenza di Valente e Verre. La rosa è pronta e adeguata, abbiamo creato identità. Io dico sempre che ho bisogno di tutti e quindi do a tutti la possibilità di scendere in campo. Abbiamo recuperato Vido e Masciangelo, quest'ultimo lo sto iniziando a vedere in maniera diversa. Dove prendi qualcosa, perdi da un'altra parte. Bisogna trovare equilibrio, la formazione di domani sarà per me la migliore per battere il Sudtirol"