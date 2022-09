Corini: “Sala o Mateju? Ho già comunicato l’undici titolare. 4-4-2 del Sudtirol…”

Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie B, il Palermo cercherà di rialzare la testa per riprendere il proprio cammino nel campionato cadetto con il piede giusto. Sfruttato appieno il ritiro di Manchester , il tecnico rosanero Eugenio Corini prepara la sfida contro il SudTirol in programma questo sabato alle ore 14.00 allo stadio "Renzo Barbera". Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

"Sala o Mateju? E' una valutazione che faccio quotidianamente. Ho già comunicato ai ragazzi l'undici titolare. Io nelle scelte metto dentro tante valutazioni e voglio dare una logica ed una linea ben precisa. A seconda di come leggo la partita valuterò a gara i corso come muovermi. Manchester? E' stata un'esperienza unica, ho avuto la percezione di come City Group tenga a noi ed anche per me poter lavorare ed avere a disposizione ogni cosa che ogni staff tecnico desideri è importante e ci siamo portati questa esperienza dentro. Gomes? E' un ragazzo molto intelligente e con questa intelligenza sta bene in campo sfoggiando ottime prestazioni. La gara di domani col SudTirol? Fanno un 4-4-2 molto compatto, le due punte tolgono tanto, Rover a sinistra gli sta dando tanto. E' una squadra fastidiosa, e cavalca l'onda dell'entusiasmo degli ultimi risultati, Dovremo fare una gara di grande equilibrio e sacrificio per portare a casa un successo".