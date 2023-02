Corini: “Reggina, step importante. Brunori e i rigori? Mi ha cercato in settimana…”

Eugenio Corini , tecnico del Palermo , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la ventitreesima giornata di Serie B contro la Reggina . Sono otto i risultati utili consecutivi raccolti dalla compagine rosanero, con gli ultimi due successi ottenuti contro Bari ed Ascoli, con Matteo Brunori mattatore della gara vinta per 1-2 con una doppietta malgrado un calcio di rigore sbagliato. Di seguito le dichiarazioni del mister di Bagnolo Mella:

"Le prossime quattro gare saranno un un modo per capire come saperci confrontarci con le squadre che affronteremo. Masciangelo ed Aurelio oltre Sala? Il primo è un calciatore già di livello Aurelio è un giovane di prospettiva che saprà adattarsi al clima ed al nostro percorso. Entusiasmo della piazza? Domani sarà uno step importante e sono curioso di vedere la mia squadra come reagirà. Noi lavoriamo per migliorarci, la squadra ha un valore e domani vedremo come reagirà. Brunori rigorista? Nutro rispetto per chi batte i calci di rigore. Matteo mi ha cercato in settimana, abbiamo lavorato e non ho dubbi che il rigorista sia lui anche per il futuro".