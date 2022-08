Corini: “Perugia agguerrito. 20mila persone ad agosto, ‘Barbera’ un valore aggiunto”

Le dichiarazioni di Corini post Palermo-Perugia, gara vinta dai rosanero per 2-0

Buona la prima per Eugenio Corini. Il Palermo parte con il piede giusto e ottiene tre punti nella prima giornata di campionato di Serie B. Davanti ai ventiduemila del "Renzo Barbera", il Perugia esce sconfitto per 2-0 con le firme di Matteo Brunori e di Salvatore Elia. Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero in mixed zone: