Corini: “Mirri ci stimola ad una crescita continua. Ho un obiettivo quotidiano”

Parola a Eugenio Corini. Nel secondo giorno di ritiro del Palermo all' Ethiad Campus , il tecnico rosanero, è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Manchester per esprimere le prime sensazioni sul lavoro svolto dalla squadra nelle strutture della proprietà City Football Group.

"Abbiamo a Palermo tante risorse. Quello che stiamo vedendo qua lo possiamo portare anche nel nostro centro sportivo. Il presidente cosa mi ha detto? L'anno scorso al 30 di marzo la squadra era in difficoltà poi si è trovata in Serie B. Lui quotidianamente ci stimola ad una crescita continua. C'è spazio per fare tutto, ci conosciamo da poco ma possiamo lavorare sullo spirito e l'anima. Ripenso alla partita col Genoa, con la gente che spinge e ti aiuta perché riconosce lo sforzo. A Frosinone abbiamo sbagliato le virgole ma il mio obiettivo è la ricerca quotidiana dello stimolo. E' sempre nel quotidiano che si può migliorare e si può sempre risorgere. Quando un giocatore è in equilibrio psico-fisico diventa un giocatore migliore".