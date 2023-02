Corini: “Graves e Sala out. Valente ok, valuto Verre. SudTirol? potevamo raddoppiare”

Archiviato il match del "Druso" di Bolzano che ha visto SudTirol e Palermo pareggiare per 1-1, si appresta alla conclusione un mese tutt'altro che comodo per i rosanero che, una dopo l'altra, si sono ritrovati ad affrontare le formazioni meglio qualificate al momento della cadetteria. Il prossimo ostacolo dei siciliani è la Ternana , in un momento particolarmente complicato dopo il ko con il Cittadella che ha portato alle dimissioni di Andreazzoli. Queste le dichiarazioni alla vigilia di Eugenio Corini in sala stampa:

"Affrontare le gare con l'organico tutto disponibile sarebbe stato meglio. La vita insegna che bisogna essere reattivi a quello che accade. La capacità della squadra è stata quella di reagire alle difficoltà contro un avversario importante. Graves e Sala non ci saranno, recuperiamo Bettella che è rientrato in gruppo ieri. Non è ancora pronto, ma lo porteremo con noi per un ritaglio di partita. Valente ha lavorato a pieno ritmo, pensavamo di poterlo recuperare anche per il Sudtirol. Verre ha fatto un lavoro di adattamento, sarà convocato ma non è al meglio. Devo capire quanto potrà essere funzionale alla partita. Ci sono sempre cose da migliorare e ci lavoriamo quotidianamente. Dobbiamo trovare la media tra il tiro da fuori area e quello di Verre contro il Frosinone (ride ndr). Saric può calciare dal limite come Verre, mentre Broh, Gomes e Damiani hanno altre caratteristiche come Segre. L'avevamo preparata così la partita, trovare il buco giusto non è facile. Sulla velocità con cui andare al tiro stiamo facendo un lavoro specifico con le punte. Questa percezione della squadra che vuol fare la partita ci mette nelle condizioni di dover trovare soluzioni diverse. Negli ultimi minuti la percezione era che potevamo far gol ma effettivamente le conclusioni in porta sono state poche. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista".