Corini: “Gomes fondamentale. Tutino? Ha fatto una partita di gran qualità”

"Riusciamo a palleggiare con due giocatori in area e alle volte c'è Segre che si inserisce. Gomes mi assicura un equilibrio fondamentale. Abbiamo anche retto bene difensivamente e sapevo che questo equilibrio si sarebbe potuto spezzare. Nel finale di ogni campionato ci vuol un grande equilibrio mentale ed è quello che ho visto dalla mia squadra. La testa non è ancora serena perché c'è cattiveria agonistica che ci porta ad alzare il nostro livello ogni giorno. La squadra sta bene altrimenti non si farebbero partite di questo tipo. Non ricordo pericoli particolari per Pigliacelli ma la partita sarebbe potuta finire in discesa. Cerco sempre stimoli per i miei giocatori, sono essenziali. A volte bisogna alzare i decibel per far capire certe cose ma i ragazzi sono sempre stati recettivi. Il gol del 2 a 1 ha provocato sofferenza ma ci ha dato anche compattezza. Tutino? Ha fatto una partita di gran qualità ed ha sbagliato ma può capitare. Gli manca solo il gol ma quando sei sempre lì che ci vai vicino, prima o poi arriva. Idem per Brunori"