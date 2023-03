Corini: “Contento dei miglioramenti di Damiani. Brunori out? Tutino e Vido…”

Il Palermo scenderà in campo contro il Modena questo venerdì 17 marzo alle ore 20.30, allo stadio "Renzo Barbera" per l'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B. La formazione di Eugenio Corini, il quale non sarà presente sulla panchina contro i canarini di Attilio Tesser in quanto squalificato, dovrà fare a meno anche del proprio capitano Matteo Brunori. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Bagnolo Mella alla vigilia del match in sala stampa: