Corini: “Con una squadra così costretto a vincere almeno 3-0? Non è così. Preso Peda”

Il Palermo riprende il proprio cammino in Serie B con questa quarta giornata di campionato ospitando allo stadio "Renzo Barbera" la Feralpisalò per il match in programma sabato 2 settembre alle ore 18:30. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Eugenio Corini:

"Il centro sportivo di Torretta fa crescere il club e ci dà un grande aiuto. Se pensate che l’anno scorso sono stato costretto a portare la squadra via da Palermo, quest’anno possiamo fare tutto a casa nostra. Con un mercato così costretti a vincere 3-0 a partire? Non la vedo così. A volte un allenatore fa delle scelte iniziali, a volte le corregge. Ho allenato in Serie A, a Lecce in B. Devo tenere tutti motivati, non permetto nessun atteggiamento sbagliato. Dobbiamo fare il meglio possibile e fare un grandissimo campionato. Finalmente abbiamo un campionato definitivo con 20 squadre, se penso a quella che doveva essere la penalizzazione per la Reggina l’anno scorso sto ancora male. Se poi non sono stati ammessi significa che non potevamo fare quel tipo di squadra. Ci sono tante cose da migliorare, basta seguire le regole. Dobbiamo recuperare una partita, la classicità non è quella giusta. Mancuso? Una scelta fatta ad inizio mercato di cui sono molto convinto: può sostituire Brunori, giocare con Matteo o con Soleri. Risorsa straordinaria che abbiamo a disposizione. Mercato chiuso? Abbiamo preso Peda".