Corini: “Complimenti Soleri, Mateju decisivo. Abbraccio Brunori? Avesse sbagliato…”

Una partita emozionante che ha visto trionfare il Palermo per 2-1 contro la Reggina grazie alle reti del solito Matteo Brunori ed alla perla di Edoardo Soleri , al suo primo centro stagionale. La compagine rosanero è salita al sesto posto raccogliendo la terza vittoria consecutiva ed il nono risultato utile di fila. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico delle "aquile" Eugenio Corini nel post partita:

"Io penso che la prestazione vada parametrata all'avversario ed al suo valore. La Reggina ha giocato un primo tempo intenso, noi potevamo fare meglio. C'era troppa frenesia da parte nostra. Nel secondo tempo siamo andati meglio. con grande voglia e spirito. Peccato aver preso il gol del pareggio ma può succedere prendere un gol. Il break di Mateju è stato determinante per il gol di Soleri e voglio fare i complimenti ad Eodardo, merita questa soddisfazione. Pubblico? Quando chiedo ai miei ragazzi di essere uniti lo chiedo a tutti. E questo fa il gruppo, lo spirito che stiamo creando è questo. Brunori mi ha cercato in questa settimana, io come lui sono stato rigorista e ne ho anche sbagliati. Al momento del rigore ero cuore ed anima con lui, anche se avesse sbagliato non sarebbe cambiato nulla. Io ho la piena consapevolezza di poter cambiare l'inezia di questa squadra, sono arrivati giocatori importanti dal mercato. Adesso sogno di battere il Genoa così come dopo Ascoli sognavo di battere la Reggina"