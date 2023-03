Corini: “Brunori? Calo fisiologico ma buona coppia con Soleri. Lo stop di Marconi…”

Così si è espresso in sala stampa il tecnico Corini dopo il pareggio con il Pisa

All'Arena Garibaldi, il Palermo è stato raggiunto dal Pisa sul risultato di 1-1. Un risultato bugiardo considerando la prestazione più che positiva della formazione di Eugenio Corini che si rammarica per non aver chiuso la gara nelle numerose occasioni create, specialmente nel primo tempo. Queste le dichiarazioni in sala stampa nel post partita da parte del tecnico di Bagnolo Mella: