Corini: “Aurelio emozionato, Masciangelo in crescita. Gomes out? Damiani e Broh…”

Il turno infrasettimanale della Serie B appena archiviato detta poco tempo al Palermo , così come alle avversarie, per metabolizzare il pareggio interno contro la Ternana , concentrandosi sul prossimo impegno all'Arena Garibaldi contro il Pisa . Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero Eugenio Corini in vista della sfida valida per il ventottesimo turno in programma sabato 4 febbraio alle 14.00 contro i nerazzurri di Luca D'Angelo :

"Aurelio? Mi è piaciuto tanto, era emozionato ma con il passare dei minuti si è preso responsabilità. Ha gamba e un ottimo piede sinistro. Masciangelo? Per me è stato importante consolidare la sua crescita dal punto di vista atletico. E' stato un mercato fatto in un certo tipo, sto cercando di inserire cinque giocatori. Tante cose sono migliorabili, se schiacci gli avversari deve tenere la linea alta. La strada è giusta. Tutino ha fatto una grande partita di qualità, per questo ho sostituito Brunori. La direzione continua ad essere quella giusta. Gomes squalificato? E' un giocatore centrale, avete visto che capacità ha di legare il gioco. Nella gara di andata l'ho messo in campo ed è stato poi sostituito poche volte. Damiani ha fatto quel ruolo e nei ritagli di partita ho messo anche Broh in questa posizione. La scelta ricadrà tra loro due. Devo fare una valutazione anche in base all'avversario, hanno fisicità con Touré che all'andata ha fatto una gran partita. Pisa? Per profondità di rosa l'ho sempre considerato tra i migliori. E' allenato bene e hanno dato continuità in questi anni al progetto tecnico di D'Angelo con la breve parentesi Maran. Quest'anno si ricandidano per la promozione diretta. Avversario temibile, sono curioso di vedere come reagiremo. Stiamo lavorando su determinate cose. E' un banco di prova importante per l'avversario di spessore che andremo ad affrontare".