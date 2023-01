Como, ufficiale l’ingaggio dal Nizza di Da Cunha: “Non ho esitato, sono qui per…”

Il comunicato ufficiale del Como

Mediagol ⚽️️

Il Como rinforza la squadra a disposizione di Moreno Longo. Colpo in attacco per il club lombardo che ha ufficializzato l'acquisto del cartellino dell'ormai ex Nizza Lucas Da Cunha.

"Como 1907 ha il piacere di comunicare l’ingaggio a titolo definitivo dal Nizza di Lucas Da Cunha che si è legato ai lariani con un contratto fino al giugno del 2026.

Giocatore offensivo classe 2001, è nato a Roanne ed è cresciuto nel settore giovanile del Rennes, debuttando con la squadra francese nel 2019 in Europa League e in League1.

Nel 2020 viene acquistato dal Nizza che lo gira in prestito al Losanna, nella massima divisione Svizzera, dove chiude la stagione con 27 presenze, 6 goal e 1 assist. Torna al Nizza per la prima metà del campionato scorso collezionando 10 presenze, la successiva metà la passa in prestito al Clermont, sempre il Ligue1 segnando 2 goal in 11 presenze".

Lo stesso Da Cunha si è così espresso a proposito della nuova avventura: "È una grande occasione per me – ha dichiarato a Como Tv – mi hanno parlato dell’ambizione e del progetto che c’è dietro questo Club e quindi non ho esitato ad accettare l’offerta, sono molto contento di essere qui. Mi piace giocare dietro le punte o sulla fascia, sono un giocatore versatile e che si sa adattare a diversi ruoli. Sono qui per aiutare la squadra, fare goal, servire assist o qualunque cosa mi chieda il Mister".