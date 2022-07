Como, Gliozzi: “B ostica, stimolante affrontare grandi piazze. Nostro obiettivo…”

"Stiamo lavorando molto, in un bell’ambiente come quello di Bormio, dove siamo in ritiro. Ho ritrovato buona parte del gruppo della scorsa stagione e questo sicuramente ci aiuta. Mi sento bene, maciniamo km per essere pronti per l’inizio della stagione. Siamo partiti per salvarci e non siamo mai stati veramente a rischio in un campionato difficile ed equilibrato. Ad un certo punto speravamo addirittura di entrare nei playoff ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Credo quindi che non possa che essere stata una stagione positiva".