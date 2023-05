Cittadella, Marchetti: “SudTirol? Niente calcoli, andremo lì per vincere”

Le parole del D.S. del Cittadella. Stefano Marchetti, in vista del prossimo impegno in campionato contro il SudTirol.

“La vittoria sul Benevento è servita per il morale e per la classifica. E’ stato un successo importante, ma che non ci dà ancora nulla, perchè la salvezza passa dalle prossime due partite. Per cui decidiamo che euforia e tensione convivono, siamo proiettati sulla trasferta di Bolzano dove ci attende un tosto Sudtirol".

Queste le parole del ds del Cittadella, Stefano Marchetti, intervenuto ai microfoni de "Il Mattino di Padova" in vista delle ultime gare di campionato che vedranno i veneti impegnati nella lotta per non retrocedere in Serie C.

"Giocheremo contro una squadra forte e in salute, ma prima della partita io non faccio mai a certi calcoli: andremo lì per vincere, poi prenderemo quello che viene. Ma se non vai lì per importi, rischi tornare a casa senza niente. Sono una squadra molto fisica e brava nelle ripartenze. Davanti Odogwu è difficile da marcare ed è forte sui calci piazzati. In questo momento stiamo soffrendo sotto quel punto di vista e dobbiamo essere bravi ad evitarli”.