Cittadella, investe al “Tombolato” collaboratore del club: D’Urso indagato per omicidio stradale

Tragedia in casa Cittadella.

Vicenda drammatica, quella verificatasi lo scorso 23 aprile, proprio davanti allo stadio “Tombolato” di Cittadella. Christian D’Urso, presente all’interno dell’impianto con la sua autovettura, ha investito il tuttofare del club granata Lino Simonetto. L’uomo, soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, si è poi spento sei giorni dopo l’accaduto. Ora, il centrocampista del Cittadella, è indagato per omicidio stradale. Il Pm Roberto Piccione, come riportato da “Il Gazzettino”, ha disposto l’autopsia sul corpo del collaboratore del club, mentre la Procura ha ordinato una perizia tecnica per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.