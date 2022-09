Cittadella, Branca: “Frosinone ostico, ma conosciamo nostra forza. Vogliamo vincere”

Le parole del capitano del Cittadella, Simone Branca

Mediagol ⚽️

Dopo la vittoria di Como, il Frosinone si prepara a tornare in campo per affrontare in trasferta il Cittadella nella quinta giornata del campionato di Serie B. In vista della sfida che andrà in scena domani pomeriggio al "Piercesare Tombolato", il capitano del club veneto Simone Branca, si è proiettato al prossimo impegno contro i ciociari durante un'intervista concessa a "Il Mattino" Padova.

"Se le favorite per la promozione sono probabilmente due squadre costruite per vincere come Genoa e Cagliari, a cui aggiungerei il Parma, credo che proprio il Frosinone possa essere considerata la sorpresa di questa prima parte del campionato.Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra ricca di qualità: penso a elementi forti nell’uno contro uno come Caso, Moro o Mulattieri. Noi però siamo consapevoli della nostra forza e cercheremo di ritrovare quei tre punti mancati nelle ultime gare".

Sull'assegnazione del premio 'Giocatore Granata dell'Anno' come miglior calciatore del Cittadella della passata stagione: "Sono orgoglioso di aver ricevuto questo premio, sta a dire che ho svolto bene il mio lavoro. Cinque anni fa, quando sono arrivato al Cittadella, non avrei mai creduto che mi sarei ritrovato a questo punto, adesso, e con la fascia di capitano al braccio. Però, in fondo, ci speravo. Mi sono trovato subito bene qui, sentendomi a casa. In questo periodo credo di essere migliorato come calciatore e maturato come uomo. Magari in campo non sono di tante parole, ma ho sempre cercato di andare ai duemila all’ora, spronando i compagni col mio comportamento".