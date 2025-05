Chi dal primo minuto contro il Frosinone? La scelta dei tifosi

Il Palermo si prepara ad affrontare il Frosinone , in una sfida delicatissima data l'importanza dei tre punti in palio. I tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , hanno scelto la loro formazione titolare.

IN PORTA

IN DIFESA

In difesa Dionisi dovrà fare a meno di Ceccaroni e Magnani, fuori per infortunio. Baniya, Nikolaou e Diakite sono i favoriti per una maglia da titolare con rispettivamente l'88%, il 71% e il 29% dei votanti.