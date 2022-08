Castori: “Gara regalata da noi, non ho visto grandi conclusioni del Palermo”

2-0: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Perugia, andata in scena questa sera al "Renzo Barbera". A decidere, il penalty trasformato da Brunori e la rete di Elia. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico Fabrizio Castori, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

"Abbiamo regala due situazioni facendo male sulle marcature preventive prendendo gol su due corner a nostro favore, non me ne voglia il Palermo ma la partita l’abbiamo regalata noi. Bravi a reagire con lucidità e gamba nel secondo tempo, questo mi è piaciuto molto. Abbiamo avuto una grossa chance con Melchiorri che poteva darci il pari. Non ho visto grandi conclusioni da parte del Palermo. Tranne gli ultimi minuti quando ormai c’eravamo allungati troppo".