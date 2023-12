Caso Scommesse, c’è anche la Serie B: Coda, Letizia e Forte indagati. Pastina…

L’inchiesta sul calcioscommesse si allarga e sbarca in Campania, interessando tre ex calciatori del Benevento.

L’inchiesta relativa alle scommesse nel mondo del calcio sbarca anche in Campania. Ieri mattina, informa "Il Mattino", i militari della Guardia di Finanza avrebbero bussato a casa del difensore del Benevento Christian Pastina, effettuando una perquisizione e sequestrando i dispositivi digitali. E nell'inchiesta sarebbero coinvolti altri tre ex giallorossi: Massimo Coda, oggi alla Cremonese, Francesco Forte del Cosenza e a Gaetano Letizia, in prestito alla Feralpisalò.