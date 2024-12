Carrarese, Shpendi: “Consapevoli delle nostre qualità. Palermo tra le più attrezzate”

"Tutta la squadra è amareggiata per la brutta sconfitta di Salerno, eravamo reduci da una straordinaria vittoria contro il Pisa e ci tenevamo a dare continuità a quel successo. All’Arechi abbiamo trovato un avversario fortemente motivato e uno stadio caldo dal quale è sempre difficile strappare punti, ma l’auspicio è sempre che passi falsi come questo possano farci crescere. Non dobbiamo assolutamente perdere l’entusiasmo, la Serie B è lunga - ha aggiunto l'attaccante - sarà necessario fare tesoro degli errori commessi e continuare a lavorare duramente".

"La sfida di sabato rappresenta per noi la possibilità di riscattare la brutta sconfitta recente, tutto l’ambiente ha voglia di tornare al successo. Affronteremo un Palermo reduce da una vittoria pesante e in un buon momento di forma, hanno giocatori qualitativamente molto forti e rappresentano, nel loro complesso, una delle realtà più attrezzate ed organizzate del nostro campionato. Dovremo scendere in campo consapevoli delle nostre qualità, rispettando i nostri avversari ma senza avere timore ad imporre il nostro marchio alla partita, come spesso è accaduto da agosto ad oggi. Ci attenderà prima dell’anno nuovo un filotto di partite composto da sfide delicate e complesse allo stesso tempo, sappiamo di dover preparare alla perfezione ogni gara, ma sono fiducioso poiché nella quotidianità osservo la giusta mentalità da parte di tutti", ha concluso il 2003.