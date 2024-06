Carrarese in Serie B, Gemignani: “Evento storico, ci credevo. Ora divertiamoci”

"È da inizio anno che volevamo questo traguardo. Perché sarebbe stata una cosa storica, dato che nel 1946 la B arrivo d'ufficio e questa sarebbe stata la prima promozione". Lo ha detto Manrico Gemignani , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". È la Carrarese a riempire la ventesima casella della Serie B 2024/25 , aggiungendosi alle già promosse Mantova , Cesena e Juve Stabia . Una promozione conquistata dopo aver battuto in finale con un gol di Finotto il Vicenza di Stefano Vecchi , che non perdeva dallo scorso gennaio.

LA DEDICA -"Faccio i complimenti a tutta la società: dall'ad ai magazzinieri. Tutti quanti hanno fatto qualcosa di straordinario. Io ci credevo quando siamo arrivati terzi. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare il Vicenza e il suo presidente. Hanno mostrato una grande sportività nonostante la sconfitta. Spero che il prossimo anno che la famiglia Rosso possa centrare la promozione. Una dedica per questa promozione? C'è una persona della mia famiglia a cui voglio dedicarla: mio fratello Francesco che non c'è più", ha proseguito il patron della Carrarese.