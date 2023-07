Rinforzo per il tecnico Bisoli. Il Sassuolo ufficializza il prestito di Ciervo al SudTirol in Serie B.

Riccardo Ciervo è stato recentemente acquistato dal Sassuolo che ha colto le potenzialità del giovane scuola Roma. L'esterno offensivo classe 2002 si trasferisce in prestito al Sudtirol per la sua terza esperienza in Serie B dopo quelle con Frosinone e Venezia. Ad annunciarlo è il club neroverde: