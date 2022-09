Calciomercato Sudtirol, colpo tra gli svincolati: è in arrivo l’ex Atalanta Masiello

A parametro zero è in arrivo Andrea Masiello, l'esperto difensore ex Atalanta

I tifosi altoatesini possono festeggiare non solo per i primi storici tre punti ottenuti in Serie B contro il Pisa, ma anche per l'arrivo del difensore classe 1986 che vanta esperienza anche in Champions League. L'ex Atalanta, reduce da una retrocessione con il Genoa nello scorso campionato di Serie A, si era svincolato proprio dalla compagine rossoblù.