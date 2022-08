Calciomercato Sudtirol, chiuso colpo in attacco: dall’Atalanta arriva Capone

Nuovo colpo per il Sudtirol, che arricchisce il proprio reparto avanzato, assicurandosi le prestazioni di Christian Capone: classe '99, di proprietà dell'Atalanta, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Ternana. L'esterno d'attacco si accasa nel club neo promosso in Serie B. Lo comunica il sito della Lega B sottolineando rendendo noto che, il giocatore, si trasferirà in prestito. Atteso nelle prossime ore il comunicato del club altoatesino.