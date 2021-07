Calciomercato Spal, obiettivo Bjarnason: c’è l’ok di Tacopina

La Spal del prossimo presidente Tacopina, è vicina all'acquisto del centrocampista islandese Birkir Bjarnason, svicolato proveniente dal Brescia. L'imprenditore italoamericano acquisirà la squadra ferrarese

⚽️

La Spal continua ad investire mercato in entrata in vista del prossimo campionato di Serie B. Dopo gli arrivi di Federico Di Francesco e Emmanuel Latte Lath, è in conclusione anche la trattativa per portare l'islandese Birkir Bjarnason a Ferrara.

L'accordo arriva, ovviamente, con la totale approvazione del prossimo proprietario della Spal, Joe Tacopina, che diventerà ufficialmente patron della squadra emiliana giorno 9 agosto con il closing che sancirà il passaggio dalla storica proprietà della famiglia Colombarini all'imprenditore americano.

L'acquisto di Bjarnarson, concluso grazie al lavoro di squadra del dg Andrea Gazzoli e del ds Giorgio Zammer, è stato espressamente richiesto dal tecnico spallino, Pep Clotet, che ha già lavorato con il centrocampista islandese nella seconda parte della seconda stagione.

Classe 1988, Bjarnason è arrivato in Italia nella stagione 2012-2013 quando fu acquistato dal Pescara, disputando 25 partite in Serie A segnando 2 gol. Da lì ha disputato un'altra stagione nel massimo campionato italiano, in forza alla Sampdoria. Torna poi al Pescara in Serie B, collezionando 35 presenze e 10 reti, suo record personale di gol in una singola stagione.

Dopo una parentesi ai qatarioti dell'Al-Arabi, approda al Brescia del patron Cellino, in Serie B. Con le Rondinelle scende in campo in 39 occasioni segnando 9 reti. Adesso da svincolato, è a un passo dall'accordo con la Spal, sempre nel campionato di Serie B.