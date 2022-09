Calciomercato Serie B, il pagellone della Gazzetta: “Benevento show”. E il Palermo…

"E' stato il Benevento il protagonista dell’ultima giornata di mercato. Dopo settimane sottotono, ecco lo show finale, rompendo gli indugi", si legge. Il club campano nella giornata di ieri ha ingaggiato Simy dalla Salernitana (prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A), Schiattarella dal Parma, e per la difesa un profilo di esperienza come quello di Leverbe. Quest’ultimo ha liberato la cessione di Barba - accostato a più riprese al Palermo - al Pisa, che per l’attacco ha deciso di prendere Gliozzi dal Como.