Calciomercato Sampdoria, opzione Vietto. L’ex Siviglia idea per il post Gabbiadini

Tra i tanti nomi accostati recentemente alla Sampdoria, si è aggiunto quello di Vietto. Attaccante dal ricchissimo background in Liga.

Con Manolo Gabbiadini che ha già sposato la causa Al-Nasr, club degli Emirati Arabi con sede a Dubai da non confondere con l'Al-Nassr in cui milita Cristiano Ronaldo, la Sampdoria è a caccia di valido sostituto per il ruolo di centravanti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club ligure starebbe vagliando il profilo di Luciano Vietto, attaccante classe 1993, svincolatosi un mese fa dall'Al-Hilal.