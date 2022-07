Calciomercato Reggina, ufficiale: ecco Fabbian dall’Inter

Nuovo colpo sul mercato per la Reggina. Il club amaranto, nelle scorse ore, ha depositato il contratto di Giovanni Fabbian: campione d'Italia con la Primavera dell'Inter. Il centrocampista, classe 2003, arriva in prestito in Calabria dove ad attenderlo c'è l'altro Inzaghi, Pippo, allenatore appunto della Reggina. Si tratta di un nuovo innesto per il centrocampo del tecnico amaranto, in attesa del grande colpo. Fabian, essendo un under, non andrà dunque ad occupare alcuna casella over.