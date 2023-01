Calciomercato Reggina, Contini in città: attesa per oggi l’ufficialità

Colpo dalla Serie A per la Reggina di Pippo Inzaghi, deciso a rinforzare la propria rosa in questa sessione di mercato. Il club calabrese ha infatti chiuso per l'arrivo di Nikita Contini: portiere di proprietà del Napoli che nella prima parte della stagione ha militato in prestito alla Sampdoria. Il portiere, dopo aver giocato ieri in Coppa Italia la sua ultima partita con la Sampdoria, ha raggiunto questa mattina la Calabria per effettuare le visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto con gli amaranto.