Calciomercato Reggina, colpo per l’attacco: ecco Santander, si attende ufficialità

E’ arrivato in Calabria, Federico Santander, che sta per aggregarsi alla Reggina. L’attaccante paraguayano, arrivato a Lamezia - dove la squadra sta svolgendo la seconda parte di ritiro, è pronto a mettersi a disposizione di mister Pippo Inzaghi che lo ha voluto fortemente dopo l'avventura a Bologna. Si tratta di un importante colpo per la compagine amaranto, che va a impreziosire il proprio reparto avanzato. Atteso a breve l'annuncio ufficiale del club per il nuovo arrivo, svincolato dopo i quattro anni in Emilia.