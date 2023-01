Calciomercato Reggina, c’è il nuovo portiere: in arrivo Nikita Contini dal Napoli

Colpo dalla Serie A per la Reggina di Pippo Inzaghi, deciso a rinforzare la propria rosa in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il club calabrese, ha chiuso per l'arrivo di Nikita Contini: portiere di proprietà del Napoli che nella prima parte della stagione ha militato in prestito alla Sampdoria. Il portiere giocherà oggi, la sua ultima partita con la Sampdoria, in Coppa Italia contro la Fiorentina e poi verrà girato in prestito dal Napoli alla Reggina.