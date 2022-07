Calciomercato Parma, Vazquez non si muove: i crociati in Serie B ripartono dal “Mudo”

Nonostante una stagione deludente a livello di risultati ottenuti per il Parma, Franco Vazquez resterà in maglia crociata. Capocannoniere del club ducale con quattordici reti, l'italoargentino sembrava con le valigie pronte per ricalcare palcoscenici più adatti al suo talento.

Tuttavia, il futuro del "Mudo" ormai trentatreenne, sarà ancora in Emilia-Romagna ed in Serie B, almeno per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Vazquez rispetterà l'ultimo anno del proprio contratto, che terminerà appunto nel 2023, per poi valutare la propria posizione. Il Parma, che nello scorso campionato ha quasi rischiato la retrocessione, non intende privarsi dell'ex Palermo per puntare alla promozione in Serie A.