Calciomercato Parma, possibile scambio Tutino-La Mantia con la Spal: la situazione

A pochi giorni dal ritorno in campo previsto per il 14 gennaio, i club di B si muovono sul mercato per impreziosire le proprie rose. Secondo quanto riportato dal Corriere dello SportParma e SPAL starebbero valutando uno scambio tra punte. In particolare quello tra Gennaro Tutino, nome in uscita che lascerebbe i gialloblù per approdare alla corte di De Rossi - attenzionato anche dal Palermo, e Andrea La Mantia.