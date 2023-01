Calciomercato Palermo, grandi manovre: ok Tutino-Verre, idea Murru per corsia mancina

Centrocampo di Corini orfano di Stulac, il cui infortunio rischia di pregiudicare la restante parte di stagione, privo adesso anche di Claudio Gomes costretto ai box da una frattura alla mano sinistra rimediata nel match contro il Perugia. Il Palermo si appresta fortunatamente a rimpiguare il reparto con lò'imminente arrivo di Valerio Verre. Già promesso sposo del club rosanero da almeno una settimana, il duttile centrocampista dovrebbe aver disputato ieri sera al Castellani di Empoli l'ultima gara con la maglia della Sampdoria. Operazione definita co la base di un prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo, con Coriui che potrà avvalersi delle prestazioni di un interprete di assoluto spessore per la categoria in zona nevralgica ed il club ligure che potrà alleggerire il proprio monte ingaggi in una fase palesemente critica sul fronte finanziario. In casa blucerchiata, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, si osnda anche l'opzione Murru per il ruolo di laterale mancino. Solo un'ipotesi al momento, tra le tante vagliate dal ds Rinaudo, coadiuvato e supportato dal nuovo consulente tecnico della holding, Riccardo Bigon, per ampliare le opzioni in una zona del campo che vede al momento il solo Marco Sala tra gli specialisti in quella posizione. Il profilo di Martella, in forza alla Ternana ed i cui interessi sono curati dallo stesso agente di Tutino, non convince del tutto. Sfumata sul filo di lana la pista Azzi, con il sorpasso del Cagliari in prossimità della linea del traguardo, il club rosanero prosegue nella sua opera di monitoraggio, setacciando il mercato, anche su scala internazionale, al fine di individuare il profilo giusto per la corsia di sinistra. Ottimo e funzionale sembra essere l'innesto nel reparto offensivo di Gennaro Tutino, classe 1996 ex Parma, Napoli e Salernitana, tra le altre. Prestito con diritto di riscatto fissato a circa tre milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, opzione che potrebbe divenire obbligatoria in caso di promozione del Palermo in Serie A. Visite mediche da completare in giornata per il jolly offensivo nativo di Napoli, quindi l'arrivo in città previsto in serata.